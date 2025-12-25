Ставрополье сохранит набор по проекту стартапов для бойцов СВО в 2026 году

В регионе разработаны и реализуются более десяти мер поддержки для участников специальной военной операции, которые развивают или планируют открыть собственный бизнес

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. На Ставрополье не менее 60 бойцов специальной военной операции смогут стать участниками образовательной программы по запуску стартапов для бойцов СВО в 2026 году. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Провели в этом году два потока программы, <…> показывали конкретные кейсы, приглашали действующих предпринимателей, хорошая обратная связь. Будем продолжать эту программу в 2026 году, чтобы все больше и больше ребят задумались о том, что можно открыть свое дело. В этом году обучение прошли больше 60 человек за два потока. Не меньше мы должны обучить и в следующем году", - сказал он.

Краевой министр отметил, что в регионе разработаны и реализуются более десяти мер поддержки для участников специальной военной операции, которые развивают или планируют открыть собственный бизнес.

Программу "Время своих героев" разработал и запустил в 2025 году краевой Фонд поддержки предпринимательства. Обучение включало теоретические занятия на базе центра "Мой бизнес" и практическое погружение в предпринимательство во время выездов на действующие предприятия. Участники разрабатывали бизнес-планы и финансовую модель для коммерческого проекта. Программа реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".