Воробьев исполнит желания детей из Подмосковья и ДНР

Шары-открытки с желаниями губернатор Московской области региона выбрал перед заседанием Госсовета 25 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во всероссийской акции "Елка желаний". На снятых им шарах-открытках написаны желания детей из Серпухова и Солнечногорска, а также из Новоазовска Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Все взрослые, и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. "Елка желаний" - одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить маленькую, а может и большую детскую мечту. Наша задача, чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка. И в этом нам, конечно, помогает Дед Мороз", - привели в пресс-службе слова Воробьева.

Отмечается, что шары-открытки с желаниями губернатор региона выбрал перед заседанием Госсовета 25 декабря. Так, 13-летний Дима из Серпухова мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда. 11-летний Сережа из Солнечногорска загадал велосипед, а 4-летний Витя из Новоазовска Донецкой Народной Республики хочет получить в подарок игровой набор "Щенячий патруль" с любимыми героями одноименного мультфильма.

В пресс-службе добавили, что "Елка желаний" проводится с 2018 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". 3 декабря этого года старт благотворительной акции традиционно дал президент РФ Владимир Путин.