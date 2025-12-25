Росфинмониторинг внес сотрудника ГУР Рустема Фахриева в перечень террористов

Сотрудник украинской военной разведки подозревается в попытке организации покушения на российского офицера в Крыму

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудник украинской военной разведки Рустем Фахриев, подозреваемый в попытке организации покушения на российского офицера в Крыму, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984, г. Абинск Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Ранее ФСБ предотвратила террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ. ФСБ установила, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.