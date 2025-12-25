МЧС напомнило об ответственности за пожары от пиротехники

Если при пожаре пострадали люди, то виновнику может грозить тюремный срок до трех лет, если есть погибшие - до семи лет, указал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Штраф за пожар, произошедший из-за запуска петард, составляет до 50 тыс. рублей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Если мы говорим о том, что происходит пожар (из-за пиротехники) от чьих-либо действий или бездействия и если нет тяжких телесных повреждений, если ущерб от этого пожара не превышает 250 тыс. рублей, то наступает ответственность в рамках КоАП. На простого гражданина предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей", - сказал он.

Если ущерб от огня из-за запущенных петард превысит 250 тыс. рублей, то наступает ответственность по ст. 168 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы. Если же при пожаре пострадали люди, то виновнику может грозить тюремный срок до трех лет, если есть погибшие - до семи лет.

Воронов считает, что вопрос ужесточения наказания не стоит, поскольку "репрессивными мерами не поменять отношение самого человека".