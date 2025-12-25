Попова: в 26 субъектах РФ превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом

Глава Роспотребнадзора отметила, что после гриппа могут быть достаточно серьезные осложнения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом на текущий момент превышен в 26 регионах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ничего необычного в вирусе А (H3N2) [гонконгский грипп] нет, он давно и хорошо известный. Исторически все волны такого гриппа приходят в ноябре, поэтому совершенно ничего необычного: он не пришел раньше. Мы достигли почти 55% вакцинированных от совокупного населения,<...> но вместе с тем у нас на сегодняшний день есть 26 субъектов Российской Федерации, в которых превышен эпидпорог, но это немного", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова добавила, что после гриппа могут быть достаточно серьезные осложнения. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и базовые правила профилактики.