В Кургане восстановили водоснабжение после аварии

Причиной отключения стало перемерзание запорной арматуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение жителей пятого микрорайона Кургана, где из-за перемерзания запорной арматуры без воды оставались 12 многоквартирных домов и одно соцучреждение, восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

"Восстановительные работы в пятом микрорайоне завершены. Водоснабжение потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.

25 декабря в Кургане установилась морозная погода с температурой 24 градуса ниже нуля, из-за холода были отменены очные занятия в школах с 1-го по 2-й классы.