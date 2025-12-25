В Дагестане взяли на контроль опасную свалку с медотходами

Прокуратура потребовала от главы администрации Кайтагского района устранить нарушения в области охраны окружающей среды

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию с незаконной свалкой, представляющей опасность для сотен тысяч жителей Кайтагского района в Дагестане. Проверка инициирована после обращения Народного фронта, говорится в Telegram-канале регионального отделения.

"Природоохранная прокуратура Дербентского межрайонного округа подтвердила факт незаконного размещения отходов. <…> В Кайтагском районе, близ села Родниковый, годами разрастается несанкционированная свалка. Свозят бытовые отходы, отходы животноводства и медицинские препараты. Угроза для 100 тысяч жителей близлежащих сел (Великент, Салик, Барщамай) усугубляется регулярными поджогами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура потребовала от главы администрации Кайтагского района устранить нарушения в области охраны окружающей среды, выявленные в ходе проверки.

"Народный фронт будет держать ситуацию на контроле до полного устранения свалки, угрожающей жизни, здоровью людей и окружающей среде Дагестана",- добавили в фонде.