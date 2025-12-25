Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в вечерний час пик в четверг оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки".

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что сегодня на дорогах ожидаются заторы на уровне 8-9 баллов. "Настоятельно рекомендуем использовать метро для поездок по городу", - подчеркнули в учреждении.

По данным ЦОДД интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК от Лефортовского тоннеля до улицы Новая Башиловка; на внутренней стороне ТТК от Велозаводской эстакады до Гагаринского тоннеля; на внутренней стороне МКАД от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова.