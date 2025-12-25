Попова: заболеваемость коклюшем в России снизилась в 3,5 раза

Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация стабильна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ситуация по коклюшу в РФ стабильна, заболеваемость им снизилась в 3,5 раза за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация по коклюшу в РФ стабильна. <...> На сегодняшний день заболеваемость коклюшем по сравнению с 11 месяцами прошлого года снизилась 3,5 раза. Заболевших у нас очень мало, но вместе с тем важно знать, что от коклюша можно привиться, и привитый не заболеет", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова также напомнила, что от коклюша начинают прививать маленьких детей примерно с трех месяцев, три раза подряд, и потом проводится ревакцинация. Считается, что после этого ребенок защищен.

"Поэтому, когда у нас начинают болеть детки, у нас взрослые, привитые в свое время по возрасту, как правило, не болеют. <...> Все, кто привит, все мои ровесники и ваши ровесники, все, кто привит, никто не болеет, ровно потому, что выработался иммунитет", - говорит Попова.