Цивилева: фонд "Защитники Отечества" с начала работы решил 96% запросов

В 2025 году удалось создать уникальную экосистему комплексной поддержки, отметила статс-секретарь - замминистра обороны РФ и руководитель фонда

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 2,3 млн запросов на оказание помощи от ветеранов СВО и членов их семей поступило в фонд "Защитники Отечества" с начала его создания, 96% из них были успешно решены. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь - замминистра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева.

"Всего с начала работы в фонд поступило 2 миллиона 300 тысяч запросов на оказание помощи, 96% из них решены положительно", - сказала она.

Цивилева добавила, что в 2025 году удалось создать уникальную экосистему комплексной поддержки. "И наши региональные филиалы, которые находятся во всех без исключения субъектах Российской Федерации, помогают, оказывают содействие во взаимодействии с различными ведомствами, министерствами, общественными организациями", - отметила она.