В Заполярье увеличат плату за посещение природного парка "Териберка"

Билет подорожает на 10% и будет стоить 500 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Плата за посещение природных парков и заказников в Мурманской области с 1 января 2026 года увеличится в среднем на 10%. Билет в природный парк "Териберка" будет стоить 500 рублей, сообщили в правительстве Мурманской области.

"Стоимость посещения природных парков и заказников Заполярья увеличится в связи с общим ростом прожиточного минимума в стране и изменением статистики посещаемости этих территорий", - говорится в сообщении.

Плата за посещение природного парка "Териберка" для граждан РФ, не относящихся к льготным категориям, увеличится с 440 до 500 рублей, для иностранцев - с 880 до 1 тыс. рублей. В природных парках "Полуострова Рыбачий и Средний" и "Сейдъявврь" - до 400 и 800 рублей соответственно.

"Как и прежде, бесплатно посещать региональные природные парки и заказники могут жители, относящиеся к льготным категориям", - отметили в правительстве.

Плату за посещение природных парков и заказников в Мурманской области ввели с 1 июня 2023 года. За это время на 10 особо охраняемых природных территориях (ООПТ) были установлены новые информационные аншлаги, в природном парке "Сейдъявврь" был отремонтирован деревянный настил, в парке "Териберка" - скамейки, смонтировано 1,5 км деревянного настила, планируется запуск туалетного модуля. Все благоустройство территорий производится согласно разработанному мастер-плану - единой концепции и стратегии развития ООПТ в Мурманской области.