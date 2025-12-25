Попова: в РФ заболеваемость корью снизилась в пять раз в 2025 году

Глава Роспотребнадзора отметила, что 95% всех случаев заканчиваются одним - не формируется дальнейшее распространение

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подъем заболеваемости корью в России завершен, в 2025 году количество случаев снизилось в пять раз по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Подъем заболеваемости корью регистрировался ранее в Российской Федерации, мы с ним справились. И на сегодняшний день по сравнению с прошлым годом за истекший период в пять раз снизилась заболеваемость корью. Но главный наш результат, что 95% всех случаев заканчиваются одним случаем: не формируется дальнейшее распространение. Это большая работа моих коллег в субъектах, чтобы, если мы нашли одного больного, не дать заболеть окружающим", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".