На Урале реконструировали горнопроходческий комплекс ВИРТ

Реконструкцию провели для выставки, посвященной строительству свердловского метрополитена
14:52

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Горнопроходческий комплекс ВИРТ, использовавшийся в строительстве тоннелей свердловского метрополитена, реконструировали для выставки "Метро как предчувствие" в Музее истории Екатеринбурга. В экспозиции представили более 30 экспонатов, рассказал директор музея Игорь Пушкарев.

"У нас реконструировали образ горнопроходческого комплекса ВИРТ. Те, кто постарше, отлично помнят, что это такое. Это довольно большой и сложный агрегат, который "прогрызал" скальные уральские породы и строил тоннели. <…> Здесь более трех десятков экспонатов", - сообщил Пушкарев.

Также гости могут увидеть ключ, участвовавший в запуске станции "Ботаническая" в 1994 году, пневмоинструменты, которыми работали проходчики, билет первого пассажира и церемониальную ленточку с открытия первой ветки метро на станции "Машиностроителей" в 1991 году. Экспозиция включает редкие документы, в том числе телеграмму 1989 года о перенаправлении метровагонов из Свердловска (ныне Екатеринбург) в Новосибирск, где они эксплуатировались почти год, потому что открытие свердловского метро перенесли, а вагоны уже были куплены. Дополняют выставку мультимедийные инсталляции: видеозапись движения поезда из кабины машиниста в темном тоннеле, а также воссозданный образ эскалатора метрополитена.

Для широкой общественности выставка будет доступна с 26 декабря до 26 апреля. 

