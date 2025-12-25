В Петербурге рассмотрят дело о пропаганде ЛГБТ

Протокол составили на директора Кембриджской школы Рима Хазибекова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленный на административного директора Кембриджской международной школы (CIS) Рима Хазибекова. Рассмотрение дела назначено на январь, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) в отношении Рима Хазибекова. Заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 22 января", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

Как следует из материалов суда, в ноябре сотрудники полиции обнаружили на странице Хазибекова в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) публикацию, в которой эксперты одного из петербургских вузов усмотрели признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сам Хазибеков при ознакомлении с протоколом выразил свое несогласие с ним.

Кембриджская международная школа - частная организация, предоставляющая услуги в сфере дошкольного, школьного и дополнительного образования. Была основана в 2015 году в Москве и Санкт-Петербурге, имеет также два кампуса в Подмосковье и один в Ташкенте. В России зарегистрирована как ООО "Международные услуги в образовании".