Театр Маяковского: Алентову госпитализировали оперативно, но спасти ее не удалось

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Вера Алентова была госпитализирована оперативно, но, несмотря на это, спасти актрису не удалось. Об этом сообщили ТАСС в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

"Во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось", - сказала собеседница агентства.

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил агентству, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.