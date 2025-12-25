В Черкесске прошел вечер памяти генерал-полковника Магометова

Мероприятие приурочили к 105-летию со дня рождения фронтовика

ЧЕРКЕССК, 25 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Карачаевска генерал-полковника Солтана Магометова провели в Карачаево-Черкесии в Год защитника Отечества и 80-летия Победы. Мероприятие было приурочено к 105-летию со дня рождения фронтовика, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской государственной академии.

"Солтан Кеккезович Магометов - один из выдающихся сыновей Карачаево-Черкесии, участник Великой Отечественной войны и нескольких военных кампании, яркий образец чести, мужества и преданности Родине. Наш долг помнить и чтить доблестных защитников Отечества, на их примерах воспитывать детей, прививать им любовь к родной земле и ответственность за будущее страны", - сказал собеседник агентства.

Памятное мероприятие в академии объединило представителей ветеранских движений Карачаево-Черкесии, органов власти, общественности, духовенства и молодежь республики. Участники вечера отмечали высокие личностные качества и достижения Магометова, его мудрость, патриотизм, отвагу и самоотверженное служение своей стране, добавили в пресс-службе.

Магометов родился в 1920 году в ауле Хурзук. Поступил в Ростовский университета. В 1939 году со второго курса был призван в армию. Отличился при прорыве линии Маннергейма во время советско-финской войны. В годы Великой Отечественной участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в боях за Москву, Ленинград, Украину, Прибалтику, Польшу. После войны окончил академию бронетанковых войск, академию Генштаба. В 1979 году генерал-полковник Магометов был назначен главным военным советником в Афганистан. После ранения работал первым замначальника академии им. Фрунзе. Отмечен многими наградами. Похоронен в 1989 году на Аллее Героев в Карачаевске.