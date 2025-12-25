Статья

"Любовь — не мешать". Как "назойливый" Меньшов из пельменной покорил сердце Алентовой

Брак народных артистов Веры Алентовой и Владимира Меньшова продлился почти 60 лет — до смерти режиссера в 2021 году. Их союз прошел через годы трудных разлук и профессионального становления, став одним из самых крепких в отечественном кинематографе. Подробнее — в материале ТАСС

Ушла из жизни Вера Алентова. Актриса, для которой главной ролью стала ее история любви с Владимиром Меньшовым. Союз, заключенный в 1963 году, педагогам казался ошибкой, а ей самой — практической необходимостью. В 2022 году вышла автобиография Алентовой, в которой она рассказала в том числе об истории их любви.

2 ноября 2020 года официальному браку Алентовой и Меньшова исполнилось 57 лет. Как признавалась актриса в мемуарах, когда-то она отчаянно не хотела этой официальности, чем изрядно удивляла своего настойчивого поклонника. Он делал предложение несколько раз и каждый раз получал отказ. Лишь обещание учебной части Школы-студии МХАТ дать комнату в общежитии для официальной семьи сподвигло Алентову согласиться на брак. Ей был 21 год, ему — 24.

Их история началась с равнодушия. На вступительных экзаменах в школу-студию, после трудного третьего тура, к уставшей Алентовой привязался настойчивый юноша. Она, погруженная в свои мысли о только что одержанной победе, равнодушно отмахнулась от его вопросов. Но он последовал за ней в пельменную, о чем-то рассказывал, а она его не слушала. "Доев свои пельмени, я быстро распрощалась с назойливым собеседником и ушла в мыслях о следующем этапе поступления, а именно об общеобразовательных экзаменах", — сказано в ее мемуарах. Тем назойливым собеседником был Владимир Меньшов.

Позже они оказались на одном курсе. На первом же занятии по сценической речи, когда все читали свои материалы вымученно и скучно, Меньшов встал и ярко прочел "Муху-Цокотуху" Чуковского. По признанию Алентовой, невысокий, ширококостный, с "пролетарским" лицом, он неожиданно и смешно оживил унылую атмосферу. Позже он признавался, что выбрал эту сказку, потому что не мог прикинуться вороной или лисицей — мог быть только собой, Володей Меньшовым. Эта оригинальность выделила его из серой массы однокурсников и заставила Алентову взглянуть на него иначе.

С ее слов, их сблизили понятия о чести и справедливости. Они стали друзьями: подолгу разговаривали у окна в коридоре общежития, обсуждали книги, жизнь, ценности. "Я не посвящала его подробно в свои переживания, но на всякий случай сверила представления о правилах дружбы — и они у нас оказались одинаковыми", — говорится в мемуарах. По мнению Алентовой, Меньшов был умен, начитан, окончил школу с серебряной медалью и переживал, что в 21 год еще ничего не достиг. "С этим молодым человеком мне было очень интересно разговаривать. Я до сих пор считаю, что красота мужчины — в уме", — утверждала она.

Любовь пришла неожиданно, весной, во время подготовки к экзаменам в пустующем крыле общежития. Летом, во время гастролей с концертами в Казахстане, их секрет раскрылся, огорчив немало мужчин на курсе. А педагоги, узнав, что они пара, пытались Алентову "вразумить": "Он не москвич, он беден, он бесперспективен, и наконец, так не делаются карьеры, а твоя, деточка, карьера может быть многообещающей!" Алентова злилась и никого не хотела впускать в свою личную жизнь.

Они поженились скромно, почти без денег, в присутствии двух свидетелей и фотографа. На церемонию поехали на трамвае, в повседневной одежде: Алентова — в платье, которое сшила мама, а Меньшов — в своем единственном костюме. Все средства отдали ребятам из общежития, чтобы те встретили их накрытым столом. Молодоженов ждали водка, вино, хлеб, сыр и колбаса на тумбочках, застеленных газетой. Праздник, вопреки всему, удался, а через год они отправились в свадебное путешествие в Прибалтику.

Считается, что студенческие браки — это браки "пробные" и быстро распадаются, но мы уцелели. Когда мы только начинали жить вместе, Володя сказал, чтобы я не ждала от него в подарок бриллиантов, потому что дети в Индии голодают! Он меня ужасно этим насмешил, потому что я и не ждала подарков — знала, что его "состояние" складывается только из стипендии. С чего бы мне думать о бриллиантах? Да и вообще, я совершенно равнодушна к драгоценностям Из мемуаров Алентовой

После окончания учебы пара столкнулась с суровой реальностью: Москва не ждала молодых актеров. Меньшов уехал по распределению в Ставрополь, Алентова осталась в столице. Это были годы трудных разлук, бесконечных писем и звонков.

"Конечно, нам не хватало пяти заказанных минут междугороднего телефонного разговора, но звонки, даже пятиминутные, были слишком дороги для нашего кармана. Однажды мы заметили, что разговариваем дольше, а нас никто не прерывает ужасным, громким, чужим голосом: "Ваше время истекло!" Мы испугались, что придет огромный счет, но, с другой стороны, возникла надежда, что нас случайно забыли отключить. В следующий раз история повторилась, а счет не пришел вовсе. Конечно, мы не каждый день пользовались этой открывшейся для нас возможностью разговаривать по часу, но делали это частенько. Мы поняли, что какая-то добрая душа обратила внимание на наши влюбленные голоса и решила позволить этой любви продлиться. Общая ли это душа девочек-телефонисток, которым, возможно, было интересно послушать "про любовь", или это душа их начальницы, которая вывела где-то красными буквами наши номера со словами "Любовь — не мешать", — вспоминала Алентова.

Но именно в разлуке, как писала позже она, их чувства стали только глубже. Они придумали свою систему связи: расставаясь, Меньшов оставлял ей ношеную рубашку, которая хранила его запах. Она заворачивала ее в тугой узел и засыпала, прижав к себе, чтобы "родной запах" сохранился дольше. "К следующему его приезду "моя" его рубашка стиралась и гладилась, а та, в которой он ходил два дня в Москве, становилась "моей" и оставалась со мной", — рассказывала актриса.

Испытанием для молодой семьи стало рождение дочери Юлии. Алентова, загнанная бесконечными заботами о ребенке, оставалась один на один с бытом, пока Меньшов с головой уходил в свою первую большую работу — фильм к 50-летию ВГИКа. "Муж отсутствовал по уважительной причине: срочные съемки к юбилею ВГИКа. Я это понимала, но мне было очень и очень тяжело все тащить на себе. Я не успевала поесть и уж тем более что-либо приготовить. Питалась я в основном хлебом и молоком, наскоро купленным в магазине на первом этаже нашего дома, опять же, с Юлей на руках. А где оставить?" — вспоминает она.

Отчуждение нарастало, а измена мужа, о которой Алентова узнала в присутствии матери, стала последней каплей. Она приняла решение развестись, и лишь совет матери — "разводиться можно только тогда, когда любви не осталось" — заставил ее повременить.

Именно потому, что я его любила, маме это было видно — и любила я его очень сильно Из мемуаров Алентовой

Но боль дала о себе знать. Через несколько лет, получив отдельную квартиру, Алентова предложила Меньшову пожить отдельно. Они расстались на четыре года. За это время оба состоялись профессионально: Меньшов снял фильм "Розыгрыш" и получил Государственную премию, Алентова сыграла в нашумевшем сериале "Такая короткая долгая жизнь". Казалось, пути разошлись навсегда.

Все изменил случай. Готовя одну статью, Меньшов попросил Алентову найти в их старой переписке фрагменты для использования в материале. Перечитывая письма, она погрузилась в мир их юной, горячей любви и почувствовала, как оттаивает ее заледеневшее сердце. Когда Меньшов в следующий раз пришел к дочери, она впервые за долгие годы посмотрела на него не как на друга, а как женщина на мужчину. Он это почувствовал. Они не сказали ни слова, но все изменилось.

Они снова сошлись. Их воссоединение, по словам Алентовой, было уже другим — без щенячьего восторга, но с пониманием, что при всех невероятных различиях они дополняют друг друга. "Однажды Володя признался, что чуть не умер, когда мы были врозь", —​​ ​вспоминала она.

История, начавшаяся в пельменной у стен Школы-студии МХАТ, стала историей любви длиною в жизнь — со всеми ее парадоксами, драмами, расставаниями и неизменным возвращением друг к другу. Как писала Вера Алентова, они уцелели вопреки расхожему мнению, что студенческие браки недолговечны. Они уцелели, потому что за штампом в паспорте, за бытом и ссорами всегда стояло главное — умение разглядеть и сохранить в другом "необузданный, бьющийся талант" и ту самую "искру Божью", которую когда-то не разглядели педагоги, но которую она увидела в мальчике из пельменной с первого дня.

Динара Сурмеева