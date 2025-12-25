В ГАИ назвали регионы с рекордным снижением числа погибших в ДТП

В их число вошли Краснодарский край, Кемеровскую область, Кузбасс, Ростовскую область, Республику Дагестан, Ставропольский край

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Шесть регионов России в 2025 году показали рекордное снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

"С удовольствием называю Краснодарский край, Кемеровскую область, Кузбасс, Ростовскую область, Республику Дагестан, Ставропольский край, где мы отмечаем беспрецедентное снижение погибших в ДТП", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Понарьина, ГАИ рассчитывает, что в 2025 году также не будет превышен показатель транспортного риска, который предусмотрен национальным проектом, - он не превысит 2,24 погибших на 10 тыс. транспортных средств. "Если это переводить в абсолютные цифры, то надеемся, что количество погибших в ДТП не превысит 14 100 человек в год", - пояснил замглавы ведомства, добавив, что есть серьезные основания считать, что "год закончится положительно".