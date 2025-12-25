Путин поздравил Варю, чью мечту он исполнил на "Елке желаний", с днем рождения

Во время разговора с главой государства девочка находилась в Центре управления полетами в Королеве, где встречалась с космонавтом Роскосмоса, а также посетила Звездный городок

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил 10-летнюю девочку Варвару Смахтину, чью мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний", с прошедшим днем рождения.

Путин после заседания Госсовета в Кремле позвонил Варваре. Во время разговора с главой государства девочка находилась в Центре управления полетами в Королеве, где встречалась с космонавтом Роскосмоса, а также посетила Звездный городок - именно это она загадала на "Елке желаний".

Российский лидер по своей инициативе дополнительно организовал поход Вари в Большой театр на "Щелкунчика" в ее день рождения. "У тебя день рождения был вчера? Я тебя искренне поздравляю с днем рождения. Надеюсь, подарок на рождение тебе получился хороший. Ведь ты вчера еще и в Большой театр сходила, да?" - спросил он у девочки. Варя ответила, что ей очень понравилось, а сам театр был похож на дворец. Президент согласился с ней, добавив, что в театре красивая хореография, музыка и обстановка.

Он также обратил внимание на широкий круг интересов ребенка - от космоса до русского языка и математики. Путин спросил, понравилось ли ей в Роскосмосе и что там показали. Получив ответ от девочки, глава государства заметил, что она "в курсе всех этих вопросов".

"Я знаю, что ты увлекаешься этим вполне серьезно и хочешь посвятить даже свою будущую профессиональную деятельность космосу и космической медицине. Здорово", - продолжил он и добавил, что это очень интересное направление, которое может стать не только профессией Вари, но и ее судьбой.

Путин поинтересовался процессом обучения девочки в математическом кружке МГУ. Он выразил надежду на то, что увлечение математикой поможет Варе исполнить свою профессиональную мечту. "Я уверен, просто тебе это точно совершенно будет помогать в твоей будущей жизни, в работе, при получении образования серьезного. Так что я искренне желаю тебе всего самого хорошего", - заключил президент и спросил у мамы девочки Валерии Смахтиной, есть ли у нее еще какие-то поручения.

"Я думаю, что прежде всего это вы, ваша семья - мама, папа, бабушка и дедушка, все вы ребенка так настроили серьезную работу, так сформировали интересы девочки, что можно только порадоваться за вас и пожелать вам дальнейших успехов. Я поздравляю с наступающим Новым годом и вас, и всех членов вашей семьи", - заключил глава государства и отдельно поздравил Варю.

В три года девочка получила травму при падении с высоты вследствие несчастного случая, из-за которой долго не могла ходить. В это время она начала интересоваться изучением космоса. Сейчас девочка может передвигаться, несмотря на ишемический парез голеностопного сустава, однако исполнить свою мечту стать космонавтом не удастся. Девочка поставила перед собой цель - изучать космическую медицину, чтобы помогать космонавтам.

Президент 3 декабря принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" на площадке международного форума "Мы вместе". Путин снял с новогоднего дерева три открытки-шарика, среди них был шарик от Вари, она загадала встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.

Сняв желание девочки о встрече с космонавтом, Путин отметил, что и космонавту это будет тоже приятно.