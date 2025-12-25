В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение

Около Киевского вокзала установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти три киловатта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"На площади Евразии у Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение. На территории установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти три киловатта. Вдоль пешеходных дорожек, прилегающих к центральной части площади, разместили световые столбики. В перила вмонтировали специальные светильники со светодиодами нейтрального белого цвета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осветительная установка работает в одном режиме в будние и праздничные дни.

"Для контроля технических параметров специалисты ГУП "Моссвет" используют автоматизированную локальную систему управления с передачей информации на центральный диспетчерский пункт", - добавили в комплексе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва входит в число самых освещенных городов мира. По его словам, столица имеет передовые в России генерирующие мощности и потребляет свыше 43 млрд кВт ч электричества в год. Столько же, например, расходует Венгрия.