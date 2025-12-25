В РФ 217 тыс. ветеранов получили медпомощь при содействии "Защитников Отечества"

Еще 65 тыс. человек прошли диспансеризацию и 19 тыс. получили санаторно-курортное лечение

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. При содействии фонда "Защитники Отечества" 217 тыс. ветеранов и членов их семей получили необходимую медицинскую помощь. Об этом стало известно на пресс-конференции в ТАСС с участием статс-секретаря - замминистра обороны РФ, руководителя фонда Анны Цивилевой.

Согласно презентации, за время работы фонда содействие в получении медицинской помощи было оказано 217 тыс. ветеранам СВО и их близким. Кроме того, 65 тыс. ветеранов прошли диспансеризацию, 19 тыс. человек получили санаторно-курортное лечение.

В пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности фонда за 2025 год, принимают участие ветераны СВО Денис Печуркин и Владимир Глинин, а также по видео-конференц-связи - руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Псковской области Надежда Васильева, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Рязанской области Ольга Маскаева.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.