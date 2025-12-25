"Теперь они - вместе": Юлия Меньшова прокомментировала смерть Веры Алентовой

Артистка умерла в возрасте 83 лет

Юлия Меньшова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Журналист и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Telegram-канале пост, посвятив его своей матери народной артистке РФ Вере Алентовой, которая умерла 25 декабря.

"Мамы больше нет. Теперь они - вместе", - написала она, прикрепив совместные фотографии родителей - режиссера Владимира Меньшова и артистки Веры Алентовой.

Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря во время проведения гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Артистке понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Впоследствии в Театре Пушкина, где народная артистка прослужила 60 лет, агентству сообщили, что она умерла в возрасте 83 лет. В Театре Пушкина ТАСС сообщили, что возможной причиной смерти Алентовой может быть сердечный приступ.