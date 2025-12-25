МККК получил 182 тыс. запросов о пропавших без вести на Украине

Комитету удалось передать информацию о судьбе или местонахождении пропавших родных почти 16 тыс. семей, отметила официальный представитель организации Галина Бальзамова

ЖЕНЕВА, 25 декабря. /ТАСС/. Число запросов о поиске пропавших без вести, поступивших в Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с конфликтом на Украине, по состоянию на конец ноября достигло 182 тыс. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель организации Галина Бальзамова.

"[За период с февраля 2022 года] до конца ноября 2025 года МККК получил 182 тыс. запросов от семей с обеих сторон, которые ищут своих пропавших родных - как военных, так и гражданских", - написала она в ответ на запрос ТАСС.

По ее словам, реальное число семей, не знающих о судьбе родных, выше, поскольку не все обращаются в МККК напрямую. Бальзамова отметила, что комитету удалось передать информацию о судьбе или местонахождении пропавших родных почти 16 тыс. семей. Помимо этого, в ходе посещений военнопленных делегатами МККК удалось передать более 24 тыс. личных сообщений от военнопленных их семьям и обратно.

Бюро Центрального агентства МККК по розыску, занимающееся ситуацией на Украине, начало свою работу в марте 2022 года. Оно выступает в качестве нейтрального посредника, оказывая поддержку людям, которые разыскивают родственников по обе стороны фронта.