В 2026 году на Невском проспекте Петербурга планируют устранить аварийные зоны

Работы по программе обновления фасадов жилых зданий планируются в 282 многоквартирных домах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Работы по устранению в Петербурге аварийных строительных конструкций в рамках программы "Невский проспект" проведут в 2026 году на Невском проспекте в 282 многоквартирных домах. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод.

"Невский проспект" - программа обновления фасадов многоквартирных домов на главной улице Санкт-Петербурга. Она объединяет усилия Фонда капитального ремонта и Комитета по охране памятников. Программа стартовала в 2024 году.

"У нас, к сожалению, большое количество зон аварийности в многоквартирных домах. За последние 10 лет мы в 774 многоквартирных домах провели работы по капитальному ремонту зон аварийности. Но у нас есть еще порядка 900 зон аварийности, подтвержденных документально, более чем в 700 домах. На 2026 год у нас в планах 282 дома, в которых так или иначе необходимо устранять аварийность строительных конструкций", - сказал он.

Удод добавил, что по программе "Невский проспект" осталось провести капитальный ремонт 105 многоквартирных домов. В комитете планируют завершить работы к 2030 году.