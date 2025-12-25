ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Замглавы Минобороны наградил проходящих лечение бойцов СВО

Василий Осьмаков поблагодарил военнослужащих за их ратный труд, верность воинской присяге и преданность Родине
16:10

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков наградил военнослужащих - участников СВО, проходящих лечение в госпитале им. Бурденко, государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Замглавы военного ведомства поблагодарил военнослужащих за их ратный труд, верность воинской присяге и преданность Родине. "Именно вы, воины и военные медики, вносите бесценный вклад в нашу Победу, проявляя подлинный героизм и на передовой, и в тылу. Большая честь для меня - вручить сегодня почетные заслуженные награды", - подчеркнул Осьмаков.

Военнослужащие были награждены орденами Мужества, медалями Суворова, "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации", а также "Участнику специальной военной операции" за героизм, проявленный в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Осьмаков также выразил особые слова благодарности всему медицинскому персоналу военного госпиталя "за подвиг, который они каждый день совершают", и вручил им государственные и ведомственные награды.

После награждения перед участниками спецоперации и медицинским персоналом выступили артисты концертного ансамбля Центрального дома Российской армии с праздничной программой. 

