Карл III призвал хранить моральные ценности ветеранов Второй мировой войны

Британцы "не должны упускать из вида эти ценности" на фоне усиления антимигрантских настроений в мире, отметил король Великобритании
16:10

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III в рождественском телевизионном обращении к нации призвал хранить моральные ценности ветеранов Второй мировой войны и не разжигать межнациональную вражду в обществе.

"Паломничество - это слово, которое не часто используется сегодня, однако оно особенно важно в современном мире и особенно в Рождество. Оно символизирует путешествие вперед в будущее и одновременно движение назад - для того, чтобы вспомнить о прошлом и извлечь из него уроки. Так мы и поступили летом, когда отметили 80-летие победы. Окончание Второй мировой войны с течением времени помнят все меньше людей. Однако смелость и жертвенность, проявленные нашими военнослужащими, и сплоченность общества в период столь значительного вызова несут вечный посыл для нас. Это ценности, которые формируют нашу страну и Содружество", - сказал монарх, речь которого транслировали ведущие британские телеканалы.

Карл III подчеркнул, что британцы "не должны упускать из вида эти ценности" на фоне усиления антимигрантских настроений в мире. Он добавил, что за последний год стал свидетелем "спонтанной храбрости", продемонстрированной сотрудниками экстренных служб и рядовыми очевидцами при реагировании на антисемитские теракты в Манчестере и Австралии.

Свое обращение король записал в капелле Богоматери Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиционно британские монархи выступают с рождественским поздравлением в стенах королевских резиденций - Букингемском дворце, Виндзорском замке или поместье Сандрингем. Однако Карл III второй год подряд нарушил эту традицию. В 2024 году он обратился к нации из небольшой часовни в центральном лондонском районе Фицровия.

После его выступления хор, который был создан в 2023 году с участием выходцев с Украины, исполнил рождественский гимн Carol of the Bells, написанный на основе песни украинского композитора Николая Леонтовича (1877-1921). В ходе обращения короля также были показаны видеокадры с его сестрой принцессой Анной, которая посетила Украину в сентябре. 

