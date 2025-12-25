На Урале уровень безработицы достиг исторического минимума

Показатель составляет 1,5%, что ниже среднероссийского значения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Уральском федеральном округе снизился до исторического минимума и составляет 1,5%, написал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета констатировал рекордное снижение безработицы - уровень составил исторически низкие 2,2%.

"По уровню безработицы Уральский федеральный округ находится на исторически минимальном уровне - 1,5%. Это ниже среднероссийского показателя", - написал Жога. Как пояснили ТАСС в аппарате полпреда, прошлогодний показатель составлял 1,9%.

Жога уточнил, что необходимо перераспределить трудовые ресурсы, расширить практику реализации программы "Профессионалитет" и начать готовить актуальные кадры, которые будут соответствовать требованиям промышленности, энергетики, транспорта, здравоохранения и других сфер. "Обязательно изучим передовой опыт разных городов России по подготовке кадров и будем масштабировать его на регионы Урала и Западной Сибири", - добавил он.