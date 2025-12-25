В ГАИ призвали усиливать контроль за работой автошкол

Замначальника Госавтоинспекции МВД Олег Понарьин назвал вызывающей беспокойство информацию, что большинство школ начинают применять заочную, дистанционную форму обучения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Контроль за работой автошкол в РФ нужно усиливать. Такое мнение высказал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

"Я считаю, что поднятие градуса контроля за работой автошкол, контроль, какие практические знания дает эта автошкола, - это сегодняшний вектор, который надо будет развивать", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Понарьин также назвал вызывающей беспокойство информацию, что большинство автошкол начинают применять заочную, дистанционную форму обучения. "Насыщают знаниями участников движения, учат их решать стандартные вопросы, но не хватает практики, не хватает как раз ориентирования в реальной дорожной обстановке", - подчеркнул замначальника ГАИ.