Цивилева: идет работа по организации отдыха для ветеранов СВО в других странах

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ рассказала, что 150 человек уже выезжали на отдых в Республику Куба

Редакция сайта ТАСС

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" работает над проектом по организации отдыха в дружественных странах для ветеранов СВО и членов их семей. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева.

"Разрабатывается проект, чтобы наши герои, участники специальной военной операции, вместе со своими близкими, отправлялись на отдых в дружественные зарубежные страны. Мы уже делали пробный выезд в Республику Куба. 150 человек получили действительно незабываемые впечатления, эмоции. Одна пара из Владимирской области, вернувшись, поженились", - сказала Цивилева.

В пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности фонда за 2025 год, приняли участие ветераны СВО Денис Печуркин и Владимир Глинин, а также по видео-конференц-связи - руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Псковской области Надежда Васильева, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Рязанской области Ольга Маскаева.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.