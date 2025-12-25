Черный самец европейской лани пополнил коллекцию Ленинградского зоопарка

Новому обитателю зоопарка пять лет и зовут его Какао Боб

© Официальный Telegram-канал Ленинградского зоопарка/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Самец европейской лани черного окраса по имени Какао Боб стал питомцем Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге впервые за более чем 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"У нас поселился самец европейской лани. И не простой, а меланист - с эффектной черной шерсткой. Новому обитателю Ленинградского зоопарка 5 лет и зовут его Какао Боб. Для своих - просто Боба. <…> Такого меланиста не было точно лет 30. Дольше сказать сложно, надо документы поднимать", - рассказали в пресс-службе.

Самца привезли из Ярославского зоопарка. На время перевозки рога аккуратно спилили, чтобы Боба не травмировался и без проблем добрался до Петербурга. Через год они отрастут и вновь будут украшать его голову.

Боба уже прошел карантин, освоился на новом месте, познакомился с сотрудниками зоопарка. Сотрудники отдела "Копытные и мелкие животные" отмечают, что он - сообразительный и любопытный.

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название "зоосад".

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.