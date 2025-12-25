Липецкие депутаты за год приняли более 100 социально значимых законов

Также был дополнен пакет льгот для бойцов СВО по инициативе губернатора области Игоря Артамонова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета в 2025 году приняли свыше 160 законов и 400 постановлений, в том числе касающихся поддержки бойцов и ветеранов специальной военной операции, молодых родителей. Об этом по итогам заключительного в текущем году заседания сообщил председатель облсовета Владимир Сериков.

"Провели заключительную в этом году сессию областного совета. По традиции подведу итоги. За этот год мы приняли более 160 законов и 400 постановлений. Все это - социальные решения, направленные на улучшение жизни в регионе", - написал Сериков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на заседании в четверг было одобрено более 20 вопросов.

В частности, депутаты утвердили ранее анонсированную выплату молодым родителям, компенсирующую часть стоимости съемного жилья. При рождении первого ребенка и до того, как ему исполнится три года, семьи смогут рассчитывать на компенсацию 50% стоимости аренды в пределах 15 тыс. рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей до того, как младшему исполнится три года, будет полагаться компенсация 75% стоимости жилья в пределах 20 тысяч рублей.

Кроме того, был дополнен пакет льгот для бойцов СВО по инициативе губернатора области Игоря Артамонова. Ветеранам спецоперации упростили получение соцконтракта и отменили критерий среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина.