В Соцфонде рассказали причину увеличения расходов на больничные

В ведомстве сообщили, что это связано с ростом их стоимости

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Астапкович/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Увеличение расходов Соцфонда связано с ростом их стоимости, а не с тем, что россияне стали чаще болеть. Так, средняя стоимость одного дня болезни выросла более чем на 300 рублей и составляет более 1,8 тыс., сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что россияне за 2025 год стали брать больше больничных, а за девять месяцев 2025 года число выплат по ним выросло на 11%.

"Увеличение расходов фонда связано не с тем, что россияне стали чаще оформлять больничные листы, а исключительно с ростом их стоимости. Количество выданных электронных листов нетрудоспособности остается на уровне 2024 года", - говорится в сообщении.

Так, средняя стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рубля, а в 2025 году - уже 1 831,91 рубля, отметили в ведомстве.

Также в Соцфонде подчеркнули, что увеличение расходов свидетельствует не о проблемах, а о последовательной работе по укреплению социальных гарантий. Повышение МРОТ и предельной базы - это инвестиции в защиту граждан при болезни или уходе за ребенком. Это означает, что официальный доход работника, с которого уплачены страховые взносы, будет полностью учтен при расчете компенсации. Поэтому официальное трудоустройство с полной и своевременной уплатой взносов остается надежной стратегией для граждан.