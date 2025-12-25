Полиция Нью-Йорка готова заплатить $10 тыс. за помощь в поимке Гринча

Публикация в X оформлена как настоящее объявление о розыске, сопровождающееся фотороботом персонажа и номером телефона, по которому можно связаться с полицией

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка объявила вознаграждение в $10 тыс. за информацию, которая поможет в задержании Гринча, обвиняемого в попытке украсть Рождество в городе.

"Награда до $10 тыс. предлагается за информацию о краже Рождества. В среду, 24 декабря 2025 года, незадолго до полуночи Гринч (на фото выше) был замечен на видео, ворующим игрушки и подарки из-под рождественских елок хороших маленьких мальчиков и девочек по всему Нью-Йорку", - говорится в объявлении, размещенном в X.

Публикация оформлена как настоящее объявление о розыске, сопровождающееся фотороботом Гринча и номером телефона, по которому можно связаться с полицией.

Гринч (англ. The Grinch) - персонаж детской книги писателя Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество" 1957 года, а также нескольких ее экранизаций, двух отдельных мультфильмов и игр. Изображается в виде антропоморфного зеленого существа, ненавидящего Рождество и пытающегося его испортить. В американской культуре Гринч стал одним из символов торжества, несмотря на свою ненависть к этому празднику.