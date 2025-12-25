В ДНР запретили продажу и использование пиротехники
Редакция сайта ТАСС
17:55
ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Продажа и использование пиротехники запрещены в Донецкой Народной Республике решением регионального штаба обороны до особого распоряжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ДНР.
"Решением штаба обороны в ДНР запрещена реализация, а также использование пиротехнических изделий до особого распоряжения. В преддверии праздников для предупреждения несчастных случаев родителям рекомендуется провести с детьми разъяснительные беседы о запрещении покупок пиротехники и ее использования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, отмечается в тексте.