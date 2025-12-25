В ДНР запретили продажу и использование пиротехники

Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Продажа и использование пиротехники запрещены в Донецкой Народной Республике решением регионального штаба обороны до особого распоряжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ДНР.

"Решением штаба обороны в ДНР запрещена реализация, а также использование пиротехнических изделий до особого распоряжения. В преддверии праздников для предупреждения несчастных случаев родителям рекомендуется провести с детьми разъяснительные беседы о запрещении покупок пиротехники и ее использования", - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, отмечается в тексте.