В ОП считают необходимым закон о регулировании искусственного интеллекта

Организованные преступные сообщества используют технологии ИИ для дистанционного мошенничества, заявил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Закон о рамочном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) необходимо принять в России в 2026 году. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина об использовании ИИ в экономике и образовании.

"Крайне важно признание государством технологий искусственного интеллекта. В следующем году необходимо будет принять закон о его рамочном регулировании и дальше на уровне стандартов в каждой из областей экономики, общественной жизни донастраивать его применение", - сказал Машаров.

По его мнению, технологии ИИ активно применяются в интересах организованных преступных сообществ, занимающихся дистанционным мошенничеством, "поэтому важно на уровне государства внедрять передовые наработки, чтобы противостоять угрозам в киберпространстве".

"Также важно определить зоны ответственности в части использования ИИ в финансовой сфере, принятие решений должно оставаться за человеком", - добавил Машаров. Он отметил, что в трейдинге на валютном рынке уже несколько лет применяются роботы - программы, помогающие выбирать наиболее выгодную стратегию, но зачастую от неверных решений роботов инвестиции граждан "уплывают в песок".

Отдельный аспект заключается в использовании ИИ в сфере образования, считает Машаров. "Тут важно сохранить человеческий фактор в формировании сознания и основных постулатов у наших детей и молодежи", - сказал он.

Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ - это гораздо более прорывная технология, чем даже освоение космоса; ИИ будет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных, а также людей в оптовой торговле, финансах и госуправлении. При этом школьников нужно учить критически оценивать результаты работы ИИ, сохранив фундаментальные основы образования, отметил президент. Глава государства поручил создать условия для доступной переквалификации работников в ситуации быстрого развития искусственного интеллекта.