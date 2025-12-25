В ФРГ предложили создать фонд объемом в €500 млн для борьбы с одиночеством

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Руководитель ассоциации городов и коммун ФРГ Андре Бергхеггер выступил за увеличение инвестиций в социальную инфраструктуру и создание федерального фонда борьбы с одиночеством объемом как минимум в €500 млн.

"Борьба с одиночеством не должна провалиться из-за нехватки средств", - заявил Бергхеггер медиагруппе Funke. "Помимо значительного увеличения финансирования муниципалитетов, необходима также сильная федеральная и земельная программа по борьбе с одиночеством", - подчеркнул он. Глава объединения предложил создать фонд борьбы с одиночеством, который, по его мнению, должен быть обеспечен €500 млн на этот законодательный период.

"Муниципалитеты - это места, где одиночество впервые становится заметным, и в то же время именно там с ним можно наиболее эффективно бороться", - пояснил Бергхеггер. Места встреч, как полагает он, должны быть открыты как можно чаще "без длительных перерывов, без праздничных дней, без больничных и без раннего закрытия". В качестве примеров он привел библиотеки и центры образования для взрослых "как места обмена и обучения на протяжении всей жизни".

Одиночество затрагивает не только пожилых людей, это стало явлением, передающимся из поколения в поколение, подчеркнул Бергхеггер. Финансирование соответствующего фонда может быть "покрыто за счет средств Европейского союза, остатков средств в федеральном бюджете или перераспределения средств в рамках отдельных бюджетов", резюмировал он.

Согласно последним данным, примерно 25% взрослых жителей Германии испытывают чувство сильного одиночества.