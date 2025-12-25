В Грозном зажгли огни на главной новогодней елке республики

Уникальность конструкции придают масштабные световые инсталляции, выполненные в форме традиционного чеченского орнамента

ГРОЗНЫЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Чеченской Республики состоялась на центральной площади Грозного. Ее высота составляет более 40 м, а диаметр - 13 м.

"В этом году высота установленной елки составляет 42 метра, а диаметр - 13 метров. Уникальность конструкции придают масштабные световые инсталляции, выполненные в форме традиционного чеченского орнамента. Территория вокруг елки также празднично украшена: здесь разместились ярмарочные домики с угощениями и сувенирами, установлены аттракционы и тематические декоративные элементы", - рассказал ТАСС мэр города Хас-Магомед Кадыров.

По его словам, вся инфраструктура создана для того, чтобы горожане и гости столицы могли в полной мере ощутить атмосферу предстоящего праздника.

"По поручению главы Чеченской Республики сегодня специально для детей сотрудников силовых структур и сотрудников СВО была организована насыщенная развлекательная программа, а в роли ведущих выступили Дед Мороз и Снегурочка. Гостей порадовали яркие музыкальные и танцевальные номера, выступление фокусника, конфетти и многое другое", - отметил мэр чеченской столицы.

Он добавил, что к новогодним праздникам также по всему городу украшены фасады зданий, центральные улицы и деревья. Кроме того, установлены многочисленные световые композиции.