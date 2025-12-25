Тульская система поддержки ветеранов СВО обеспечивает обучение и трудоустройство

В регионе также выстроена система обратной связи с предприятиями для сопровождения трудоустроенных участников специальной военной операции

ТУЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Система сопровождения ветеранов специальной военной операции (СВО), созданная в Тульской области, обеспечивает оказание помощи на всех этапах, от обучения до стабильного трудоустройства. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам участия губернатора Дмитрия Миляева в заседание Госсовета по вопросу "О подготовке кадров для экономики Российской Федерации".

На заседании губернатор Калужской области Владислав Шапша, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Кадры", отметил Тульскую область как регион, где создан единый стандарт мер поддержки со стороны работодателей при трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Кроме того, выстроена система обратной связи с предприятиями для сопровождения трудоустроенных ветеранов. Эти механизмы позволяют быстрее находить работу, получать поддержку на новом месте и чувствовать себя уверенно в мирной жизни.

"По словам Дмитрия Миляева, региональная система сопровождения ветеранов СВО помогает им не просто найти работу, а выстроить новую профессиональную траекторию - от обучения до стабильного трудоустройства", - сказали в пресс-службе.

На достижение этих целей направлен региональный проект "Герой 71", он дает участникам СВО и их семьям возможность получить образование, открыть собственное дело или трудоустроиться на ведущие предприятия области. Это не только поддержка конкретных людей, но и вклад в развитие экономики региона. 10 декабря Миляев принял участие в стратегической сессии по подготовке к заседанию Госсовета и возглавил обсуждение по теме роли работодателя в профессиональном развитии кадров. Подходы, сформированные в ходе сессии, легли в основу федеральной повестки и уже работают на практике в Тульской области.

Решения, которые обсудили на заседании Госсовета, напрямую связаны с развитием регионов, повышением качества подготовки специалистов, устойчивостью экономики. Для Тульской области, подчеркнули в пресс-службе, это означает расширение программ профобучения, поддержку предприятий и новые возможности трудоустройства для жителей, в том числе для участников СВО и молодежи. "В условиях автоматизации и внедрения цифровых решений нужны молодые специалисты, которые готовы встраиваться в новые производственные цепочки. Убежден, что те рекомендации, решения и поручения, которые сегодня были выработаны, будут продвигать нас вперед", - добавил Миляев.