Экс-президент Бразилии Болсонару успешно перенес операцию

Хирург Клаудиу Биролини отметил, что Жаиру Болсонару предстоит процесс реабилитации, включая физиотерапию и профилактику тромбоза

Жаир Болсонару © AP Photo/ Luis Nova

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару успешно перенес плановую операцию по удалению паховой грыжи. Об этом сообщил хирург Клаудиу Биролини, оперировавший политика.

"Все прошло по плану, без осложнений", - приводит его слова телеканал CNN Brasil. Врач добавил, что Болсонару предстоит процесс реабилитации, включая физиотерапию и профилактику тромбоза.

При этом экс-президент продолжает страдать от приступов икоты. Врачи обсуждают необходимость проведения еще одной процедуры в ближайшие дни для купирования симптомов. Хроническая икота преследует бывшего главу государства с момента покушения в 2018 году, когда в ходе предвыборной кампании он получил ножевое ранение в живот.

Болсонару был госпитализирован с разрешения Федерального верховного суда Бразилии. Ранее политик был приговорен к более чем 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота, однако власти позволили ему временно покинуть место заключения для проведения операции. После восстановления он продолжит отбывать наказание.