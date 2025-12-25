На Ставрополье откроют первый быстровозводимый школьный корпус

Работы планируют завершить к февралю 2026 года

СТАВРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае быстровозводимый модуль для школы будет введен в феврале 2026 года. Корпус будет использоваться для начальных классов, сообщила министр образования края Мария Смагина.

"Мы впервые попробовали в нашем регионе создать быстровозводимый модуль для обучающихся начальных классов в городе Ставрополе на базе школы номер 39. Завершилось возведение, он уже практически готов, последние штрихи буквально. Закупается оборудование, чтобы с февраля можно было его запустить в полное использование нашими детьми, нашими коллегами", - сказала она во время прямой линии на площадке краевого центра управления регионом.

В 2024 году на Ставрополье построили пять школ. "В текущем году приступили к строительству новых школ, в том числе это школа на 1 550 мест в городе Пятигорске. Регион Кавказских Минеральных Вод постоянно развивается, быстро растущий регион. Конечно, он требует пристального внимания в части дополнительного строительства объектов", - пояснила краевой министр.

На Ставрополье также ведется реконструкция двух школ в городе-курорте Кисловодске и детского сада в городе Михайловске.