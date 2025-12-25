В Мордовии построят полигон ТКО мощностью 120 тыс. тонн в год

Работы планируют начать в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Новый полигон твердых коммунальных отходов с линией компостирования органической фракции ТКО мощностью 120 тыс. тонн в год появится в Мордовии, строительство объекта начнется в 2026 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики по итогам участия главы региона Артема Здунова в заседании, посвященном организации системы по обращению с ТКО, которое прошло в Москве под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева.

"В 2026 году в Лямбирском районе начнется строительство нового полигона с линией компостирования органической фракции ТКО мощностью 120 тыс. тонн в год - в декабре получен капитальный грант от Минприроды России в размере более 1,4 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Мордовия ведет активную работу в сфере обращения с отходами. В республике действует единый региональный оператор по обращению с ТКО, который обслуживает более 96% населения. Обработка отходов осуществляется на линии сортировки мощностью 20 тыс. тонн в год, прием твердых коммунальных отходов для захоронения ведут три полигона. На территории региона оборудовано более 10 тыс. контейнерных площадок, по всем ведется фотофиксация. В 2025 году утверждена дорожная карта по обновлению парка мусоровозов до 2028 года.