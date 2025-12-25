Первичное звено медпомощи Запорожья получило 81 единицу оборудования

Медучреждениям также выделили 22 автомобиля, сообщил Минздрав региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Учреждения первичной медико-санитарной помощи Запорожской области получили 22 автомобиля и 81 единицу оборудования, сообщили в Минздраве региона, перечислив ключевые достижения по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году.

"Приобретено 22 единицы автотранспорта в медицинские организации Запорожской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Установлено 12 быстровозводимых модульных конструкций. Закуплена 81 единица медицинского оборудования для объектов первичного звена", - говорится в Telegram-канале Минздрава области о реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ", входящего в нацпроект.

Два Центра здоровья для взрослых создали и оснастили 36 единицами медоборудования на базе Мелитопольской и Бердянской межрайонных поликлиник, также рассказали в ведомстве. Оказывающие помощь по медицинской реабилитации Мелитопольская областная больница и Бердянская центральная районная больница получили 338 единиц оборудования.

Кроме того, для пациентов с высоким риском сосудистых катастроф закупили лекарства на 38,4 млн рублей, отмечается в тексте. 125 детей и 4 беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Более 25 тыс. человек прошли бесплатный скрининг для раннего выявления гепатита С, добавили в ведомстве.

Что касается кадровой политики, в медорганизации Запорожской области трудоустроены 10 ординаторов второго года в качестве врачей-стажеров и 12 врачей "вахтовым методом", сообщили в Минздраве региона. Повысили квалификацию 205 задействованных в лечении пациентов с сахарным диабетом медработников, а также 99 специалистов скорой помощи.

В Минздраве добавили, что в 2025 году контрольные цифры приема по программам среднего профессионального обучения увеличены с 500 до 745 человек, из которых 194 - по договорам о целевом обучении.