На Запорожье поздравили со 100-летием ветерана ВОВ Николая Голофаста

Сотрудники администрации Мелитополя и Минсоцполитики региона вручили подарки и передали теплые слова от жителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Ветерана Великой Отечественной войны Николая Голофаста поздравили со 100-летием в Мелитополе Запорожской области, сообщил мэр города Сергей Золотарев.

"Вековой юбилей отмечает Николай Мефодиевич Голофаст - ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин городского округа Мелитополь. <…> Общаясь с Николаем Мефодиевичем, понимаешь: перед нами - настоящая живая история. Еще мальчишкой, в 16 лет, он самоотверженно помогал бойцам Красной армии, а в 18 - ушел на фронт. Прошел суровыми фронтовыми дорогами до самой Пруссии", - написал в своем Telegram-канале Золотарев.

По его данным, после войны Николай Голофаст работал в сфере образования, был директором школы. Много лет возглавлял совет ветеранов.

Придя в гости к юбиляру, сотрудники администрации города и Минсоцполитики региона вручили подарки и передали теплые слова от жителей.