Глава дагестанского села Эрпели погиб в ДТП

Также есть пострадавшая

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава села Эрпели Буйнакского района Дагестана погиб в ДТП, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

"С прискорбием сообщаем, что в селе Эрпели произошло серьезное ДТП. Инцидент обернулся трагическими последствиями. Погиб глава села Ханмагомедов Абсамат Абусаламович, еще один человек Калимат Абдулмуталимовна Умарова пострадала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая находится под наблюдением врачей ее жизни ничего не угрожает.