Роспотребнадзор предотвратил более 176 тыс. продаж не прошедшей проверку икры

Количество нарушений за полгода снизилось в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Система "Честный знак" предотвратила с начала октября более 176 тыс. попыток продажи икры, не прошедшей проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С начала октября 2025 года система "Честный знак" предотвратила более 176 тыс. попыток продажи икры, не прошедшей проверку. За последние полгода количество нарушений, допускаемых при розничной продаже икры, снизилось в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что икра осетровых и лососевых подлежит маркировке с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры должны наносить специальный цифровой код (похожий на QR-код) на каждую упаковку.

А с 1 октября 2025 года для розничных магазинов введена обязательная проверка икры осетровых и лососевых на кассах. При сканировании кода маркировки в момент реализации товара касса в режиме реального времени проводит комплексную проверку: соответствие сроку годности, сведения о легальности оборота и отсутствие блокировок со стороны органов государственной власти. Если товар не проходит проверку по одному из критериев, например, если у продукта истек срок годности, касса предупреждает продавца о запрете на его реализацию.

Проверить легальность приобретаемой икры можно с помощью мобильного приложения "Честный знак": нужно отсканировать цифровой код на упаковке, чтобы получить полную информацию о товаре. Если данные в приложении не соответствуют информации на этикетке товара или приложение сигнализирует о его небезопасности, обращение в Роспотребнадзор можно подать прямо через приложение.