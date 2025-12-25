Биометрией можно будет воспользоваться во всех метрополитенах РФ до 2030 года

Из утвержденного правительством актуализированного стратегического направления в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса следует, что в 2026 году биометрию смогут применять на 70 станциях

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Биометрию можно будет использовать для прохода в метро во всех регионах РФ к 2030 году, следует из утвержденного правительством актуализированного стратегического направления в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса.

"По итогу создания и внедрения проектов стратегического направления будут достигнуты к 2030 году следующие результаты: в интересах пассажиров будут обеспечены: возможность прохода на объекты транспортной инфраструктуры с использованием биометрии во всех метрополитенах", - говорится в документе.

Из него следует, что в 2026 году биометрию смогут применять на 70 станциях транспортной инфраструктуры, в 2027 году - на 150, в 2028 году - на 250, в 2029 году- на 400, а в 2030 году - на 700 станциях.