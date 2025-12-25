В Кайтагском районе Дагестана прошел турнир, посвященный участникам СВО

В соревнованиях по смешанным единоборствам приняли участие около 200 спортсменов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 200 спортсменов приняли участие в мемориальном турнире по смешанным единоборствам, посвященном участникам СВО, в Кайтагском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"В спорткомплексе села Маджалис состоялся мемориальный турнир по смешанным единоборствам "Кубок Кайтага". Соревнования посвятили участникам специальной военной операции и памяти тех, кто ценой жизни защищает страну. В соревнованиях участвовали команды из Акушинского и Дахадаевского районов, городов Махачкалы и Избербаша, а также из сел Маджалис и Джавгат. Всего приняли участие около 200 спортсменов", - говорится в сообщении.

Глава Кайтагского района Запир Гасанов, выступая перед участниками турнира, отметил, что это событие выходит за рамки обычного состязания и является выражением уважения к бойцам на передовой.

"Этот турнир посвящен не только спортивным достижениям, но и нашим героям, участвующим в специальной военной операции. Их мужество и преданность - это пример для подрастающего поколения. Важно не только стремление к победе, но и уважение к противнику, честная игра и сила духа", - приводит пресс-служба слова Гасанова.