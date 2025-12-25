В селе Дагестана Сагаси-Дейбук впервые открыли современную врачебную амбулаторию

Это станет важным шагом в обеспечении медицинскими услугами около 3 тыс. жителей

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Современную врачебную амбулаторию впервые открыли в дагестанском селе Сагаси-Дейбук. Об этом ТАСС сообщил глава Каякентского района Магомед Эльдерханов.

"В селе Сагаси-Дейбук произошло долгожданное событие - торжественное открытие первой современной врачебной амбулатории. Это значимое достижение стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения [РФ]", направленного на улучшение доступности и качества медицинских услуг для населения", - сказал Эльдерханов.

По его словам, амбулатория станет важным шагом в обеспечении медицинскими услугами около 3 тыс. жителей села.

"Открытие врачебной амбулатории в Сагаси-Дейбук станет важным шагом в обеспечении медицинскими услугами около 3 тыс. жителей села, повысив уровень первичной медико-санитарной помощи и сделав ее более доступной и комфортной", - добавил Эльдерханов.