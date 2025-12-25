В регионах предложили ввести горячие линии ЖКХ на новогодние праздники

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в это время любые сбои создают значительные неудобства для граждан

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главам российских регионов с просьбой ввести на период новогодних праздников специальные горячие линии и сформировать бригады коммунальных служб, которые в круглосуточном режиме смогут реагировать на аварийные ситуации. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС.

"Я обратился к главам регионов всех 89 субъектов федерации, к главам всех 89 регионов страны с призывом усилить обратную связь с жителями по проблематике жилищного коммунального хозяйства, прежде всего через горячие линии и другие механизмы оперативного реагирования на коммунальные проблемы жителей", - сказал Слуцкий.

По его словам, в период новогодних праздников нагрузка на коммунальные и аварийные службы, объекты социальной инфраструктуры традиционно возрастает. Вместе с тем именно в это время население особенно нуждается в стабильной работе этих служб, поскольку любые сбои создают значительные неудобства для граждан, отметил лидер ЛДПР.