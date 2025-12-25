В ГД призвали сделать 30 декабря в 2025 году коротким рабочим днем

Депутат Госдумы Николай Новичков считает, "что Новый год - самый семейный праздник, и люди должны пораньше прийти домой"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компаниям в России следует дать своим сотрудникам возможность во вторник, 30 декабря, уйти раньше с работы, как в сокращенный рабочий день. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков.

Последний рабочий день в 2025 году - 30 декабря - будет полным, а не сокращенным, так как примыкает хоть и к нерабочему, но не официальному праздничному дню.

"Надо всех отпустить [с работы раньше], как это предусмотрено в режиме короткого рабочего дня. Пусть это будет новогодним подарком работодателей нашим гражданам", - сказал депутат. Он подчеркнул, что Новый год - самый семейный праздник, и люди должны пораньше прийти домой.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем. В 2025 году 31 декабря стал нерабочим за счет переноса выходного, а первым собственно праздничным днем будет 1 января, в связи с чем режим сокращенного рабочего дня на 30 декабря не распространяется.